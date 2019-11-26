كم تصلي على النبي في اليوم ؟..علي جمعة يحدد أفضل عدد لفك الكرب ومغفرة الذنب

كم تصلي على النبي في اليوم كما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة؟، كم مرة تصلي على النبي في اليوم والليلة لتفوز بفضل الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم العظيم- وثوابها الجزيل؟، كم تصلي على النبي في اليوم ليكفيك الله تعالى همك ويفرك كربك ويغفر ذنبك؟، كم تصلي على النبي في اليوم والليلة ليجمع الله تعالى عليك خير الدنيا والآخرة؟، كم تصلي على النبي في اليوم لتغتنم هذه الفرصة العظيمة غير المشروطة؟، حيث إن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- تعد العمل الوحيد الذي يقبله الله من العبد في أي وقت وعلى أي حال وبدون شروط، كم تصلي على النبي لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي وأمر بالصلاة على النبي ، وتجتمع كل تلك الأسئلة السابقة على إجابة واحدة وهي عدد مرات الصلاة على النبي الكافية والوافية لنجني كل العطايا السابقة.
كم تصلي على النبي في اليوم
كم تصلي على النبي في اليوم والليلة فعنها قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن نصلي عليه، بل نحن في حاجة إلى أن نصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى يكفينا الله همومنا ويجمع علينا خير الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا، لذا نبحث عن كم تصلي على النبي في اليوم والليلة؟.
كم تصلي على النبي في اليوم والليلة أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل لاجتماعي فيسبوك، أنه قد يسأل السائل كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا وليلتنا، فلا حد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع، لذا فعن كم تصلي على النبي في اليوم والليلة إن استطاع أن يجعل ذكره كله في الصلاة على النبي فهو خير له، وهذا التحديد في كم تصلي على النبي في اليوم والليلة فقد أرشدنا إليه هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : «قلت : يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ فقال : ما شئت. قال : قلت الربع ؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : النصف؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال : قلت فالثلثين؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك» [رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح].
كم تصلي على النبي في اليوم والليلة ، فعنه أضاف أنه هكذا نرى أن إنفاق كل مجلس الذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا المعنى حول كم تصلي على النبي في اليوم والليلة؟، ما رواه أبي بن كعب كذلك قال : «قال رجل : يا رسول الله، أرأيت ان جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وأخرتك» [رواه أحمد].
افضل صيغة للصلاة على النبي
افضل صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- ، فقد أشار إلى أنه تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة المهم أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي، أو صلي اللهم على النبي، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم ترد، وإن كانت الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- ، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم أن يعرفوا افضل صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالو : «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».
فضل الصلاة على النبي
• الصلاة على النبي مفتاح الخيرات.
• ومرقاة الدرجات.
• وسبب السعادة في الدنيا والآخرة.
• بها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد.
• بها يغفر الله تعالى للعبد ذنوبه.
• بها تفوز برفقة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الآخرة
• يقبلها الله عز وجل حتى من غير المسلم، وذلك لتعلقها جنابه الجليل، وليس معنى أنه يقبله منها، أنه يثيبه عليها؛ فالثواب وقبول العبادة فرع على التوحيد، وإنما معنى قبولها من غير المسلم أنه إذا طلب من الله أن يصلي على نبيه ويرحمه ويرقيه في درجات الكمال ، فإن ذلك سيحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغير ثواب له لافتقاده شرط التوحيد.
• كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم- تنتفع بها في الدنيا والآخرة.
كم تصلي على النبي في اليوم
كم تصلي على النبي في اليوم والليلة فعنها قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن نصلي عليه، بل نحن في حاجة إلى أن نصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى يكفينا الله همومنا ويجمع علينا خير الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا، لذا نبحث عن كم تصلي على النبي في اليوم والليلة؟.
كم تصلي على النبي في اليوم والليلة أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل لاجتماعي فيسبوك، أنه قد يسأل السائل كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا وليلتنا، فلا حد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع، لذا فعن كم تصلي على النبي في اليوم والليلة إن استطاع أن يجعل ذكره كله في الصلاة على النبي فهو خير له، وهذا التحديد في كم تصلي على النبي في اليوم والليلة فقد أرشدنا إليه هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : «قلت : يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ فقال : ما شئت. قال : قلت الربع ؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : النصف؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال : قلت فالثلثين؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك» [رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح].
كم تصلي على النبي في اليوم والليلة ، فعنه أضاف أنه هكذا نرى أن إنفاق كل مجلس الذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا المعنى حول كم تصلي على النبي في اليوم والليلة؟، ما رواه أبي بن كعب كذلك قال : «قال رجل : يا رسول الله، أرأيت ان جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وأخرتك» [رواه أحمد].
افضل صيغة للصلاة على النبي
افضل صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- ، فقد أشار إلى أنه تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة المهم أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي، أو صلي اللهم على النبي، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم ترد، وإن كانت الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- ، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم أن يعرفوا افضل صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالو : «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».
فضل الصلاة على النبي
• الصلاة على النبي مفتاح الخيرات.
• ومرقاة الدرجات.
• وسبب السعادة في الدنيا والآخرة.
• بها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد.
• بها يغفر الله تعالى للعبد ذنوبه.
• بها تفوز برفقة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الآخرة
• يقبلها الله عز وجل حتى من غير المسلم، وذلك لتعلقها جنابه الجليل، وليس معنى أنه يقبله منها، أنه يثيبه عليها؛ فالثواب وقبول العبادة فرع على التوحيد، وإنما معنى قبولها من غير المسلم أنه إذا طلب من الله أن يصلي على نبيه ويرحمه ويرقيه في درجات الكمال ، فإن ذلك سيحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغير ثواب له لافتقاده شرط التوحيد.
• كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم- تنتفع بها في الدنيا والآخرة.