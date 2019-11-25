يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يزف بشرى للمتقاعدين بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات

قالت النائب مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للمعاش قليل جدًا ومتدنٍ ولا يعبر بأي حال عن الظروف المعيشية التي يمر بها أصحاب المعاشات، مؤكدة أنه في حاجة ماسة إلى وجود تعديل عليه وزيادته.





وطالبت النائبة مايسة عطوة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور لتصل إلى ٢٠٠٠ جنيه؛ خاصة أن المسؤوليات المتطلبة من المتقاعدين لا تقل مطلقًا عن غيرهم، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تتقدم بمشروع قانون لمساواة الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.













وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه ستتواصل مع الحكومة لبحث مدى إمكانية مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، حتى تتضمن أن تكون هناك فعالية لمشروع القانون.





وأرجعت النائبة مايسة عطوة، سبب طلبها بمساواة الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور إلى الأعباء التي تقع على عاتق المتقاعدين، سواء من مصاريف عالج او رعاية أبناء وخلافه.





وتابعت "بمجرد أن تكون هناك فرصة وتجاوب من الحكومة لتعديل الحد الأدنى للمعاش، سوف تقوم لجنة القوى العاملة بالبرلمان بمناقشة الأمر".









وكانت لجنة التضامن بالبرلمان برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أصدرت عددًا من التوصيات، أهمها ضرورة إيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدني للمعاشات حتى يستطيع أصحاب المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوى دخلهم بعض الخروج علي المعاش وضرورة إصدار تشريع يحافظ علي هذه الفئة ويضمن له كافة الحقوق والخدمات.





وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، الماضي، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٨ ديسمبر المقبل.





وقال عبد العال في ختام الجلسة، "ترفع الجلسة على أن يعقد المجلس جلسته المقبلة في الثانية عشرة ظهر يوم ٨ ديسمبر المقبل، وربما أن يتخلل تلك الفترة عقد جلسة، وذلك دون أن يفصح عن سبب احتمالية عقد تلك الجلسة التي ربما سيعقدها المجلس في الأسبوعين المقبلين".