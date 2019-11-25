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فن

فيلم Frozen 2 يحقق إيرادات 350.2 مليون دولار

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:18 م
فيلم Frozen 2
فيلم Frozen 2
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم Frozen 2 إيرادات بلغت 350.2 مليون دولار ليتربع على قائمة الأعلى إيرادات في عالم أفلام الرسوم المتحركة عالميا في ليلته الافتتاحية.

يذكر أن الجزء الأول من نفس الفيلم الذي طُرح في 2013، حقق إيرادات وصلت إلى 1.27 مليار دولار في كل دول العالم، وحصل على جائزة أوسكار كأفضل فيلم كرتوني.

في الجزء الثاني من Frozen يعود المخرجان كريس باك وجينيفر لي مع فريق الأداء الصوتي الذي يضمّ كريستن بيل وإيدينا مينزيل وجوناثان غروف وجوش جاد، لكشف سر تمتّع "إلسا" بقدرات سحرية منذ ولادتها، وفي صحبة "آنا" و"كريستوف" و"أولاف" و"سفن"، تنطلق أحداث الفيلم في رحلة خطيرة، تجبر "إلسا" على تأمل قدراتها.

يذكر أن الفيلم تم عرضه في مصر في 21 نوفمبر الجاري.
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