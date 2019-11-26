ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

محمد الجارحي يترأس اجتماع أمانة الطاقة بحزب مستقبل وطن

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:06 ص
الجارحي يترأس اجتماع
الجارحي يترأس اجتماع أمانة الطاقة بحزب مستقبل وطن
Advertisements
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان
ترأس محمد الجارحي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والمشرف على أمانات، "الإعلام، الطاقة والبيئة، التدريب والتثقيف، الصناعة والتجارة، الشؤون الاقتصادية والاستثمار، شؤون الثقافة والفنون والرياضة، شؤون الإسكان والمرافق"، اجتماع أمانة الطاقة والبيئة بكامل تشكيلها الجديد، برئاسة المهندس أسامة كمال، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد الجارحي الأمين العام المساعد، أن أمانة الطاقة والبيئة، من الأمانات المستحدثة داخل الحزب عقب التشكيل الجديد، وذلك نظرا لأهمية قطاعي الطاقة والبيئة، وايمانا من حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتوسيع عدد الأمانات المركزية لتشمل كافة القطاعات والمجالات، بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بدعم الدولة المصرية.

وأوضح "الجارحي"، أن الهدف من عمل الأمانة يتمثل في ثلاثة محاور، تتعلق بالقوانين والتشريعات التي تخص قطاعي الطاقة والبيئة، ومناقشة القرارات الوزارية على المواطنين، واقتراح الحلول للمشكلات فيما يخص عمل الأمانة، فضلا عن تنظيم المبادرات والحملات المجتمعية والتوعوية في مجالي ترشيد الطاقة والكهرباء.

وطالب "الجارحي"، خلال الاجتماع، أمانة الطاقة بسرعة الانتهاء من كافة التشكيلات على مستوى مختلف المحافظات.

ورحب المهندس أسامة كمال أمين أمانة الطاقة والبيئة بحزب مستقبل وطن، بالمهندس محمد الجارحي، مشيرا إلى أن خطة عمل الأمانة ستضع على أولوياتها العمل على تنظيم المبادرات المجتمعية بما يعود على المواطنين بالنفع من خلال الدعوة لترشيد الاستهلاك بما يحقق صالح الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح 3 فصول لمحو الأمية ببورسعيد وورش للتدريب على التريكو والتطريز

رئيس مستقبل وطن في احتفالية المولد النبوي بأسيوط: ولدنا من بطن الشارع لمحاربة قوى الشر

بحضور عضو مجلس إدارة الأهلي وسيف زاهر.. مستقبل وطن يجري قرعة تصفيات الجمهورية

مستقبل وطن ينهى الموسم الثاني من دورى كرة القدم فـ27 محافظة..أشرف رشاد يحضر ختام الفعاليات بالمنوفية والفيوم والجيزة وكفر الشيخ.. نواب وقيادات الحزب يشاركون فى دوائرهم..وتكريم 12 من أسر شهداء الدقهلية

بمشاركة 75 ألف لاعب.. مستقبل وطن ينهى دورى كرة القدم بـ 27 محافظة

وزراء وبرلمانيون ورياضيون يشهدون نهائي دوري مستقبل وطن بصالة الألعاب بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

أسامة عبد الكريم: أمم أفريقيا بطولة محمد صبحي.. حارس غانا الأفضل.. وقائمة الأولمبياد في يونيو

الصين تطرح سيارات كهربائية فى مصر بسعر 100 ألف جنيه.. تفاصيل

إنبي يلدغ الزمالك بهدف فى الثانية 23

نسر يواجه كوبرا ويمزقها لأشلاء .. شاهد ماذا حدث

محمد شريف يوضح أسباب فوز إنبي على الزمالك في الدوري ..فيديو

هاني حتحوت: توقف الدوري أفاد الأهلي.. ووليد سليمان بيلعب بانبساط ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخرز شاكيرا تشعل انستجرام بتوقيع المصمم المبدع نديم سديحة

بوزن زائد وعباءة.. ظهور صادم لـ شيرين سيف النصر

بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد