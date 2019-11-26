محمد الجارحي يترأس اجتماع أمانة الطاقة بحزب مستقبل وطن

ترأس محمد الجارحي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والمشرف على أمانات، "الإعلام، الطاقة والبيئة، التدريب والتثقيف، الصناعة والتجارة، الشؤون الاقتصادية والاستثمار، شؤون الثقافة والفنون والرياضة، شؤون الإسكان والمرافق"، اجتماع أمانة الطاقة والبيئة بكامل تشكيلها الجديد، برئاسة المهندس أسامة كمال، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.



وقال محمد الجارحي الأمين العام المساعد، أن أمانة الطاقة والبيئة، من الأمانات المستحدثة داخل الحزب عقب التشكيل الجديد، وذلك نظرا لأهمية قطاعي الطاقة والبيئة، وايمانا من حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتوسيع عدد الأمانات المركزية لتشمل كافة القطاعات والمجالات، بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بدعم الدولة المصرية.



وأوضح "الجارحي"، أن الهدف من عمل الأمانة يتمثل في ثلاثة محاور، تتعلق بالقوانين والتشريعات التي تخص قطاعي الطاقة والبيئة، ومناقشة القرارات الوزارية على المواطنين، واقتراح الحلول للمشكلات فيما يخص عمل الأمانة، فضلا عن تنظيم المبادرات والحملات المجتمعية والتوعوية في مجالي ترشيد الطاقة والكهرباء.



وطالب "الجارحي"، خلال الاجتماع، أمانة الطاقة بسرعة الانتهاء من كافة التشكيلات على مستوى مختلف المحافظات.



ورحب المهندس أسامة كمال أمين أمانة الطاقة والبيئة بحزب مستقبل وطن، بالمهندس محمد الجارحي، مشيرا إلى أن خطة عمل الأمانة ستضع على أولوياتها العمل على تنظيم المبادرات المجتمعية بما يعود على المواطنين بالنفع من خلال الدعوة لترشيد الاستهلاك بما يحقق صالح الوطن.