برعاية تركي ال شيخ| النادي الأهلي يواجه الهلال السعودي في اعتزال طارق التايب

اعلنت قناة الرياضة السعودية عن اقامة مواجهة ودية بين النادي الأهلي المصري ونادي الهلال السعودي وذلك في احتفالية اعتزال نجم الهلال السعودي طارق التايب.





وأشارت قناة الرياضية السعودية إلى أن المباراة التي ستقام بين النادي الأهلي والهلال السعودي ستكون تحت رعاية المستشار السعودي تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.