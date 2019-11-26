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رياضة

برعاية تركي ال شيخ| النادي الأهلي يواجه الهلال السعودي في اعتزال طارق التايب

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:19 ص
صدى البلد
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نور عادل
اعلنت قناة الرياضة السعودية عن اقامة مواجهة ودية بين النادي الأهلي المصري ونادي الهلال السعودي وذلك في احتفالية اعتزال نجم الهلال السعودي طارق التايب.

وأشارت قناة الرياضية السعودية إلى أن المباراة التي ستقام بين النادي الأهلي والهلال السعودي ستكون تحت رعاية المستشار السعودي تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
وقال آل الشيخ عبر برنامج الديوانية على قناة الرياضية السعودية: "اتكفل بإقامة حفل اعتزال طارق التايب نجم الهلال في مباراة تجمع الفريق السعودي بالأهلي المصري".

وفاز النادي الأهلي على منافسه الجونة بأربعة أهداف دون رد بالمباراة التي جمعت أمس الاثنين باستاد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي وليد سليمان بالدقائق 10 و42 و49 بينما سجل الهدف الرابع حسين الشحات بالدقيقة 88.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النجم الساحلي المقبلة يوم 29  نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.
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