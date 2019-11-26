سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة التونسية درة زروق، متابعيها عبر إنستجرام، بصور لها، خلال مشاركتها فى اليوم السادس من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41.



وظهرت درة فى اليوم السادس من المهرجان، بإطلالة جذابة وأنيقة من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة، وذا أكمام طويلة، واتسم تصميمه بصيحة الكاروهات التى جمعت بين اللونين الأبيض والأسود.



حمل فستان درة فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى توقيع دار الأزياء العالمية BALMAIN، فيما بلغ سعر فستان درة 2,089 يورو قبل الخصم بينما بلغ بعد الخصم 1,253 يورو.



وأكملت درة إطلالتها بـ بوت طويل يصل إلى الركبة باللون الأسود، وارتدت حقيبة لافته تميزت بالشراشيب المنسدله.



أما من الناحية الجمالية واعتمدت الفنانة التونسية درة على مكياج متناسق مع لون بشرتها، من أنامل خبيرة التجميل منى جمال، وبدت بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.