ولا يوم من أيامك يا جروس.. مغردون يعلقون على هاشتاج ميشتو لازم يمشي بعد هزيمة الزمالك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #ميتشو_لازم_يمشي ؛ وذلك بعد هزيمة الزمالك أمام إنبي 1-2، أمس، في إطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت تعليقات بعض المغردين كالتالي : ‏‎#ميتشو_لازم_يمشي، بسرعة.. لإنقاذ الزمالك .. كان عندنا الوقت وضيعنا الفرصه مع مدرب فاشل.



‏وتنوعت تعليقات الجماهير، حتى وصف الكثيرون منهم أداء المدير الفني للنادي الزمالك بالسئ الذي لا يمتلك أي فكر، كان عندك فترة توقف معرفتش تستغلها مفيش ولا جملة واحدة اللعيبه اتدربت عليها، مفيش اي بصمه ليك نهائي مع انها فتره توقف مش صغيره، بس لو مشى هنجيب مين للأسفـ صعب نلاقي مدرب محترم في نصف الموسم كل اللي موجود يا مصري يا كسر .

‎#ميتشو_لازم_يمشي





‏‎#ميتشو_لازم_يمشي

بائع الوهم..



‏‎#ميتشو_لازم_يمشي

الحل رامون دياز بكل مساعدية



‏‎#ميتشو_لازم_يمشي مفيش روح مفيش شخصية مفيش أداء



‏‎#ميتشو_لازم_يمشي

لاعيبه.. بلا روح وبلا خطه.. ولا اداء

الراجل ده.. كارثه.. لازم يمشي َبسرعه



‏لاعبو الزمالك بتلعب معتمده ع مهارتها الفردية وبيجروا ورا الكوره والخطوط متباعده ‎#ميتشو_لازم_يمشي



‏حتى لو ربنا كرمنا وكسبنا لازم يمشى ضيع هوية الفريق منه لله ‎#ميتشو_لازم_يمشي



‏لا أداء ولا نتيجة ولا جملة واحدة صح ولا يوم من ايامك يا جروس

‎#ميتشو_لازم_يمشي



‏لازم يمشي قبل فوات الاوان فيه دوري ابطال داخلين عليه كده هنطلع بفضيحه ‎#ميتشو_لازم_يمشي



‏‎#ميتشو_لازم_يمشي

بننافس على بطولة

فين يازمالك الرجولة