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رياضة

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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ريهام بكير
أعرب الإعلامي عمرو أديب ، في مقدمة برنامجه "الحكاية" على " MBC" مصر عن استيائه من الأداء والنتيجة التي انتهت بها مباراة الزمالك وإنبي في الأسبوع السادس للدوري المصري لكرة القدم، والتي فاز فيها الفريق البترولي على الزمالك 2-1 في مباراة لم تشهد الأداء الجيد للمارد الأبيض ، ما أثار استياء الجماهير الزملكاوية.

وقال أديب "الزملكاوي" ساخرا ، عقب الهزيمة، إنبي في حجري وأدور عليه ، محرفا المثل الشعبي "إبني في حجري وأدور عليه" وكأن لاعبي الزمالك هم من أهدروا الفوز السهل على الفريق البترولي الذي لم يحقق الفوز من بداية المسابقة حتى واجه الفريق الأبيض ، مساء الاثنين.

واسترجع اديب ذكرياته المؤلمة مع فريقه المفضل ، اشعر أن الناس لا تشمت في الزمالك ، بل تشمت في عمرو أديب ، مشيرا إلى أن حلمي طولان المدير الفني لإنبي ، مسيرته الرياضية مخصصة للنكد عليّ وعلى الزمالك ، فهو متخصص فوز على المارد الأبيض ، ونجح في ذلك 5 مرات.

واستكمل الإعلامي الكبير سخريته ، من الهدف القاتل الذي أحرزه محمد شريف لاعب الأهلي المعار لإنبي ، في الدقيقة 90 ، قائلا : نحن الزملكاوية يسجل فينا الهدف في الوقت المحبب إلينا ، الدقيقة 90.
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