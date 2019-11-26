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أخبار العالم

محتجون يقطعون الطرق الرئيسية في البصرة لليوم الثالث على التوالي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
محتجون بالبصرة
محتجون بالبصرة
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أ ش أ
شهدت محافظة البصرة، اليوم، الثلاثاء، قطع عدد من الطرق والشوارع، حيث أقدم المحتجون العراقيون على قطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز محافظة البصرة، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية عراقية، وفقا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، إن المحتجين قطعوا طريق جسر خالد وطريق جسر الكزيزة، كما قطعوا كافة الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير من جهة ناحية خور.

وأضافت "كما قام المتظاهرون بقطع بعض الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة، وقطع طريق أبو الخصيب- فاو، وعزل قضاء الفاو عن مركز المحافظة، بالإضافة إلى قطع طريق البصرة - زبير".

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية كانت قد حاولت في وقت سابق فتح الطريق في جسر الكزيزة، واعتقلت عددا من المحتجين، لافتة إلى أنه يتم حاليا فتح الطرق المغلقة أمام بعض الحالات الخاصة مثل المرضى والطواقم الطبية ومنتسبي القوات الأمنية.

وتشهد العاصمة العراقية اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وسط عمليات كر وفر نجحت خلالها قوات الأمن في استعادة جسر الأحرار، ودفع المتظاهرين إلى ساحة الوثبة القريبة من جسر السنك.
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