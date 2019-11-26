تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

صرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأنه فور علمه بعد عودته من مؤتمر "قمة المعرفة" بدبي، بحالة "الطفل المعجزة" المتميز في الرياضيات قرّر تبنيه علميًا في الرياضيات بعد قياس قدراته بشكل علمي دقيق، ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته، لافتًا إلى أن الجامعة سوف تقوم برعايته رعاية كاملة وتتكفل بكافة النفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى الموهوبين والمبدعين.



وأثيرت أزمة الطفل المعجزة بعد قيام الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم، بنشر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال فيها إن أمن الجامعة منع طفلا عمره 13 سنة، المعروف بـ"الطفل المعجزة" وأسرته، من دخول الحرم الجامعي بعد أن رفضت جهة أمنية دخولهم لأسباب غير معروفة، على حد قوله.



كما قال الدكتور الحسيني: "وجدت الطفل يتمتع بخيال واسع وقدرة على التفكير وحل المسائل المعقدة، وكان بيذاكر مع نفسه في مناهج إعدادي وثانوي وعنده معلومات كتيرة في البداية، بس مش منظمة، فقعدت معاه، ووضحتله كل حاجة بشكل تدريجي، لحد ما شرحلته مناهج ثانوية عامة، وأديته أكتر من امتحان، وبعدها بدأ يحضر محاضرات مع طلاب الفرقة التالتة في القسم".



وأضاف الحسيني في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إنهم رأوا في قسم الرياضيات بالجامعة، أن الأفضل للطفل أن يحضر محاضرات مع الطلاب بشكل منتظم، ليستفيد بشكل أكبر، وبالفعل تم الترتيب أن يحضر الطفل محاضرات 3 أيام أسبوعيًا.



جدير بالذكر أن جامعة القاهرة قد اختتمت في سبتمبر الماضي، الدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والذي استمرت فعالياته على مدار أسبوعين، استضافت خلالهما الجامعة نحو 400 طفل وطفلة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية بجانب الأنشطة الابتكارية والتفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة، وعلم المصريات وموضوعات أخرى تنمي روح الابتكار والإبداع لديهم.