ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

معرض للفن التشكيلي المصري الإفريقي بمركز محمود سعيد بالإسكندرية.. الخميس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
ينظم قطاع الفن التشكيلي معرضًا بعنوان "الفن التشكيلي المصري الإفريقي"، وذلك يوم، الخميس، الموافق 28 نوفمبر في تمام السادسة مساءً بمقر مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

ويفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية المعرض الجماعي الفن التشكيلي المصري الإفريقي بقاعتي أجيال (1، 2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية 6 ش محمد باشا سعيد – جناكليس – الإسكندرية، يستمر المعرض حتى 5 ديسمبر.

افتتاح مجمع متاحف محمود سعيد الموجودة بقصر محمود سعيد بمنطقة جناكليس بالإسكندرية رسميًا فى عام 2000 ذلك القصر الذى يضم ثلاثة متاحف فنية شهيرة أولها متحف محمود سعيد أحد رواد الفن التشكيلى فى العصر الحديث ويعرض لدوره فى الحركة الفنية المصرية، كما يتناول المتحف الثانى والخاص بالأخوين أدهم وسيف وانلى والكائن بالدور العلوى للقصر.

ما المتحف الثالث والكائن ببدروم القصر فهو متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية والذى يتميز باحتوائه على أعمال بعضًا من الرواد والفنانين المعاصرين والحائزين على الجوائز الأولى فى المسابقات الفنية المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان معرض زهور الخريف في نسخته الأولى بالمتحف الزراعي

آخر معروضاته أدوات حلاقة الأسرة العلوية .. ما لا تعرفه عن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية..صور

قصص ومجلات كولاج.. الشارقة للفنون تنظم معرض الكتاب الفني

رئيس قطاع المتاحف يتفقد قصر المنيل.. ويشيد بجهود إدارته في جذب الزوار.. صور

وزير الآثار: المتحف المصري بالتحرير أكبر متاحف العالم عراقة ولن يموت

ترشيحاتنا

الريال السعودي يسجل 4.31 جنيه للبيع.. سعر العملات العربية اليوم الثلاثاء 26-11-2019

يفتتحها الرئيس السيسي اليوم.. 10 معلومات عن أنفاق بورسعيد لربط سيناء بالوادي.. صور

الإسماعيلي يواجه الجزيرة الإماراتي في مباراة خارج التوقعات بالبطولة العربية

بلسم وطيبين أوي.. إبراهيم سعيد يسخر من أداء مدافعي الزمالك أمام إنبي.. شاهد

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

لأول مرة.. شيرين سيف النصر تكشف حقيقة الصور المتداولة لها بوزن زائد.. خاص

AdvertisementS

في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا.. وأمطار على عدة مناطق بالبلاد

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

الزمالك يعلن قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

تريند الفن | شيرين سيف النصر تصدم جمهورها بوزن زائد.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

ايات الشفاء من الحسد بـ4 سور أوصى النبي بترديدها بعد الفجر والمغرب

لأول مرة.. شيرين سيف النصر تكشف حقيقة الصور المتداولة لها بوزن زائد.. خاص

رفع المعاشات ومراجعة الحد الأدنى للأجور.. البرلمان يتدخل لحماية الفئات الأكثر احتياجا

طارق حامد خارج الزمالك ..الهزيمة من إنبي تكشف تناقض التصريحات بالقلعة البيضاء|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من معلمة مع تلميذها المصاب بمتلازمة داون بعد وفاة والدته

جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن إطلالات علا غانم فى عيد ميلادها

هنفطر إيه النهاردة .. بيض بالبطاطس والبصل و فول بالبسطرمة وعصير موز بالبرتقال