معرض للفن التشكيلي المصري الإفريقي بمركز محمود سعيد بالإسكندرية.. الخميس

ينظم قطاع الفن التشكيلي معرضًا بعنوان "الفن التشكيلي المصري الإفريقي"، وذلك يوم، الخميس، الموافق 28 نوفمبر في تمام السادسة مساءً بمقر مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.



ويفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية المعرض الجماعي الفن التشكيلي المصري الإفريقي بقاعتي أجيال (1، 2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية 6 ش محمد باشا سعيد – جناكليس – الإسكندرية، يستمر المعرض حتى 5 ديسمبر.



افتتاح مجمع متاحف محمود سعيد الموجودة بقصر محمود سعيد بمنطقة جناكليس بالإسكندرية رسميًا فى عام 2000 ذلك القصر الذى يضم ثلاثة متاحف فنية شهيرة أولها متحف محمود سعيد أحد رواد الفن التشكيلى فى العصر الحديث ويعرض لدوره فى الحركة الفنية المصرية، كما يتناول المتحف الثانى والخاص بالأخوين أدهم وسيف وانلى والكائن بالدور العلوى للقصر.



ما المتحف الثالث والكائن ببدروم القصر فهو متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية والذى يتميز باحتوائه على أعمال بعضًا من الرواد والفنانين المعاصرين والحائزين على الجوائز الأولى فى المسابقات الفنية المختلفة.