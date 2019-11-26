في 3 كلمات.. قاضٍ أمريكي يطيح بـ ترامب.. وهذا ما ينتظره خلال أيام.. صور













جاء توبيخ قاضٍ فيدرالي أمريكي للبيت الأبيض أمس الاثنين كنتيجة للتحقيق الذي فتحه الديمقراطيون في مجلس النواب لإجبار محامي البيت الأبيض السابق دون ماكجان على الإدلاء بشهادته، التي قد تؤدي مع غيرها إلى طرد وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، وفق ما ذكرت شبكة(سي إن إن) الأمريكية.معركة الإقالة بسبب أوكرانيا، وجهود ترامب لإبقاء الأمريكيين في الظلام بعيدًا عن ماضيه المالي، والأسئلة العالقة التي خلفها تقرير المحامي الخاص روبرت مولر في روسيا، كل ذلك يطرح التساؤلات.تندمج كل فضائح ترامب معًا في قتال كبير حول السلطة الرئاسية.قال قاضي فيدرالي إنه يتعين على المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون مكجان التحدث إلى مجلس النواب قائلا عبارة صارت حديث الصحف: "الرؤساء ليسوا ملوكًا".وفي واشنطن طلب القاضي الفيدرالي كيتانجي براون جاكسون من دون ماكجان، بالإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب، وذلك في تجديد لمحاولات إجبار المحامي للمثول أمام المجلس منذ أبريل الماضي، حول نتائج ما توصل إليه المحقق الخاص روبرت مويلر، حول أن ترامب أعاق العدالة في تحقيقات روسيا.من خلال الاطلاع على الأساسيات التي يتعلمها معظم الأمريكيين في المدراس، نقل القاضي عن المؤسسين جيمس ماديسون وألكسندر هاملتون والدبلوماسي الفرنسي ألكسيس دي توكفيل، ما قالوه عن طبيعة الرئاسة الأمريكية.كتب جاكسون: "ببساطة، إن الوجبات الرئاسية منذ 250 عامًا من التاريخ الأمريكي المسجل هي أن الرؤساء ليسوا ملوكًا".وأضاف القاضي: "لا جدال في أن الموظفين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض يعملون لصالح شعب الولايات المتحدة، وأنهم يؤدون اليمين لحماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه".قالت وزارة العدل بسرعة إنها تخطط لاستئناف الحكم، الذي له آثار عميقة على التحقيق في قضية الإقالة، حيث إن ترامب قد بذل جهودًا مماثلة لمنع مسؤولي الإدارة من الإدلاء بشهاداتهم تحت ادعاءات بالحصانة الرئاسية.بعد دقائق من ظهور تعليقات جاكسون القانونية، حصل ترامب على فوز من نوع ما - حيث منعت المحكمة العليا الإصدار الفوري لسجلاته المالية أمام لجنة في مجلس النواب، للسماح لمحاميه بتقديم ملف موجز يقول فيه لماذا ينبغي على القضاة التسعة النظر في القضية.من المرجح أن تخلق المعركة القانونية سابقة أخرى تبعث على القلق بشأن طبيعة السلطة الرئاسية، حيث إنها ستختبر ما إذا كان بإمكان الرئيس أن يرفض طلب الكونجرس المفوض قانونًا بسجلات الرئيس المالية - وهو واجب يمكن أن يفرضه على المواطنين الأمريكيين.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن عملية عزل ترامب صارت تسيطر على اهتمام الكونجرس الأمريكي وعلى الصحافة، وذلك مع توسع اللجان المعنية بالاستماع إلى فرد مساحات أكبر لتحقيقها حول مخالفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستماع إلى شهود جدد.ولفتت التقارير الإعلامية إلى أنه في ضوء الشهادات التي أدلى بها موظفون أمريكيون، وفي ضوء ما سيدلي به آخرون، فإن اللجان البرلمانية قد تقدّم الأسبوع المقبل تقريرها بشأن مخالفات ترامب.ويقوم المحققون على الانتهاء من ملف سيقومون بتقديمه للجنة في الكونجرس، وعلى أساسه ستوجه اتهامًا للرئيس الأمريكي حول مخالفة مع الرئيس الأوكراني أو أنها ستقول إن الأمر لا يرقى لاتهام.وقال رئيس اللجنة النيابية لشئون المخابرات، آدم شيف، إن الملف سيُرسل إلى اللجنة القضائية بعد عودة الكونجرس من عطلة عيد الشكر، يوم الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن الأدلة على ارتكاب ترامب مخالفات قوية.وأضاف أن الخطوة المقبلة بعد عرض الملف ستكون إما إصدار قرار بأن ما فعله ترامب يتوافق مع منصب الرئاسة، أو غير ذلك مما سيطلق المسار الدستوري للعزل.