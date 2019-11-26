إبراهيموفيتش يلمح إلى وجهته المقبلة.. فيديو

ألمح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، إلى وجهته المقبلة عقب انتهاء عقده مع فريقه الأمريكي الشهر المقبل.



ونشر إبراهيموفيتش مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي "تويتر"، يظهر خلاله قميص فريق هاماربي السويدي، يحمل اسمه دون أي تفاصيل أخرى.



ومن المقرر أن ينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس بنهاية ديسمبر المقبل، حيث سيكون وقتها لاعبًا حرًا ويحق له الرحيل إلى أي نادٍ آخر.



وارتبط اسم إبراهيموفيتش في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى كبار أندية الدوري الإيطالي، عبر بوابتي إي سي ميلان ونابولي.



وكان إبرا سبق له اللعب في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، وكبار أندية الدوري الإيطالي يوفنتوس وإي سي ميلان وإنتر ميلان، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى صفوف لوس أنجلوس جالاكسي.

