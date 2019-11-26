ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفد سياحي أمريكي يزور منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
استقبلت منطقة أثار تل العمارنة بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا قادمًا من أمريكا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية، حيث زار الوفد منطقة أثار تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أهمية القطاع السياحي في مصر، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.

موجهًا مدير السياحة بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة منها منطقة آثار تل العمارنة والتي تقع على بعد حوالي 60 كم جنوب شرق مدينة المنيا، وهى المنطقة التي اختارها إخناتون وزوجته نفرتيتي لإقامة عاصمة مملكته المسماة (أخت آتون)، ومنطقة الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
وفد سياحي أمريكي يزور منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا
وفد سياحي أمريكي يزور منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا
وفد سياحي أمريكي يزور منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرة خير.. المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفودا سياحية من 5 دول

المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفدا سياحيا أرجنتينيا

انتعاشة سياحية.. وفود من 3 دول تزور 8 مناطق أثرية في المنيا

تل العمارنة وتونا الجبل .. المنيا تستقبل وفدا سياحيا من ألمانيا وإسبانيا

من المكسيك وسويسرا .. وفود سياحية تزور آثار المنيا

اليوم.. افتتاح رمز الصداقة بين المنيا ومدينة هيلدسهايم الألمانية

ترشيحاتنا

مش طايق اللاعبين.. مرتضى منصور يهاجم نجوم الزمالك عقب الهزيمة أمام إنبي

سنعاقب كل متمارض.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد

#نادي_الضحك يتصدر تويتر بعد وصلات سخرية من الزمالك.. شاهد

تصرف مؤثر من معلمة مع تلميذها المصاب بمتلازمة داون بعد وفاة والدته

لكل عروسة.. 5 فروق بين المطبخ الخشب و الألوميتال

بعد انتشار صور منسوبة لها.. شيرين سيف النصر تتصدر جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفتوح الظهر.. فنانة تنافس رانيا يوسف بفستان جريء

شاهد.. نادين نسيب نجيم ترتدي فستان رانيا يوسف.. من الأجمل؟

بعد شائعة زيادة وزنها.. صور تكشف جمال شيرين سيف النصر