ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة بالعدس وبصارة باذنجان مخلل بالكرفس

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:31 م
هناكل ايه النهاردة
هناكل ايه النهاردة
Advertisements
اسماء محمد
هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.

طريقة عمل مكرونة بالعدس لـ غادة جميل
مقادير مكرونة بالعدس
مكرونة
عدس منقوع
ملح فلفل
زيت زيتون
طماطم مفرومة
بصل ثوم
كزبرة جافة
بهارات

طريقة عمل مكرونة بالعدس
* شوحي العدس في الزيت مع البصل والثوم ثم ضيفي الطماطم وشوحي
* ضيفي المكرونة والبهارات والكزبرة واخلطي ثم قدمي المكرونة ساخنة

طريقة عمل بصارة للشيف شربيني
مقادير بصارة
فول مدشوش
بصل
ملوخية ناشفة
كرفس شبت ثوم
ماء مغلى
كزبرة خضراء
فلفل حار
جوزة الطيب
كمون ملح
فلفل
بصل محمر للتقديم

طريقة عمل البصارة

* اخلطى البصل و الثوم و الكرفس و الكزبرة و الملوخية و الفلفل الحار مع بعض جيدا
* ضعى الخليط مع الماء المغلى على النار ثم ضيفى اليه الفول المدشوش و يقلبوا جيدا
* ضيفى التوابل الى الخليط و اتركيها حتى تنضج لمدة 50 دقيقة على الاقل ثم ترفع و تضرب بالخلاط اليدوى و تقدم بالهنا مع البصل المحمر

طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس لغادة جميل
مقادير باذنجان مخلل بالكرفس
نصف كيلو باذنجان للتخليل
1 حزمة بازنجان للتخليل
ثوم مفروم
ملح وفلفل
خل ،ليمون،كمون ،كزبرة ناشفة

طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس

* اسلقي البازنجان في ماء مغلي حتى ينضج
* اتركيه ليبرد قليلا ثم اخلطي كل المكونات مع بعض وقومي بتخليل البازنجان
* ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة ثم قدميه مع الفتة
هناكل ايه النهاردة .. مكرونة بالعدس وبصارة باذنجان مخلل بالكرفس
هناكل ايه النهاردة .. مكرونة بالعدس وبصارة باذنجان مخلل بالكرفس
هناكل ايه النهاردة .. مكرونة بالعدس وبصارة باذنجان مخلل بالكرفس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هناكل إيه النهارده.. فراخ مشوية بالزبدة والزعتر وفاصوليا خضراء وأرز ملون.. والحلو: دوناتس بحشوة الكاسترد

أسهل طريقة لعمل طاجن المكرونة مثل محلات الكشري.. فيديو

حنتغدى إيه ..مكرونة بشاميل وفراخ مشوية بتتبيلة الحاتى

هناكل إيه النهاردة؟.. مكرونة بالبشاميل وستيك بالفاصوليا وطماطم بروفنسال.. والحلو: كب كيك البطاطا

هناكل إيه النهاردة .. مكرونة بالكريمة ودجاج بالفلفل والليمون .. والحلو: عصير موز بجيلي الفراولة

هناكل إيه النهاردة.. حمام كداب ومحشي كرنب.. والحلو: شوفان بالموز

ترشيحاتنا

بعد فضيحة شقيقه أندرو.. الأمير تشارلز على بعد خطوة من تولي عرش بريطانيا

تشمل 16 محافظا.. القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد

اخبار الرياضة.. الأهلي يستعد لضم بغداد بونجاح.. رضا عبد العال يهاجم ميتشو.. طارق حامد يرد على اتهامات التمرد

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تزوجت 3 رجال ورفضت أحمد زكي

ها إيه تاني.. فنانون أعادتهم السوشيال ميديا إلى الساحة من جديد

اقتصادية البرلمان: انخفاض أسعار السلع والمنتجات قريبا.. وهذه هى الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة بالعدس وبصارة باذنجان مخلل بالكرفس

بالكاجول.. نانسي عجرم في إطلالة جذابة بدون مكياج

واحد اثنين حق المرأة فين .. وقفة تضامنية للسيدات للمطالبة بحقوقهن .. فيديو وصور