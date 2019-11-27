هناكل ايه النهاردة .. مكرونة بالعدس وبصارة باذنجان مخلل بالكرفس

هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.



طريقة عمل مكرونة بالعدس لـ غادة جميل

مقادير مكرونة بالعدس

مكرونة

عدس منقوع

ملح فلفل

زيت زيتون

طماطم مفرومة

بصل ثوم

كزبرة جافة

بهارات



طريقة عمل مكرونة بالعدس

* شوحي العدس في الزيت مع البصل والثوم ثم ضيفي الطماطم وشوحي

* ضيفي المكرونة والبهارات والكزبرة واخلطي ثم قدمي المكرونة ساخنة



طريقة عمل بصارة للشيف شربيني

مقادير بصارة

فول مدشوش

بصل

ملوخية ناشفة

كرفس شبت ثوم

ماء مغلى

كزبرة خضراء

فلفل حار

جوزة الطيب

كمون ملح

فلفل

بصل محمر للتقديم



طريقة عمل البصارة



* اخلطى البصل و الثوم و الكرفس و الكزبرة و الملوخية و الفلفل الحار مع بعض جيدا

* ضعى الخليط مع الماء المغلى على النار ثم ضيفى اليه الفول المدشوش و يقلبوا جيدا

* ضيفى التوابل الى الخليط و اتركيها حتى تنضج لمدة 50 دقيقة على الاقل ثم ترفع و تضرب بالخلاط اليدوى و تقدم بالهنا مع البصل المحمر



طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس لغادة جميل

مقادير باذنجان مخلل بالكرفس

نصف كيلو باذنجان للتخليل

1 حزمة بازنجان للتخليل

ثوم مفروم

ملح وفلفل

خل ،ليمون،كمون ،كزبرة ناشفة



طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس



* اسلقي البازنجان في ماء مغلي حتى ينضج

* اتركيه ليبرد قليلا ثم اخلطي كل المكونات مع بعض وقومي بتخليل البازنجان

* ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة ثم قدميه مع الفتة