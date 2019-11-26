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ديني

أعمال السحر في القبور حقيقة أم خيال؟ .. خالد الجندي يحسم الجدل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:52 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القبور ليست أماكن لسكن الشيطان؛ فالشيطان يغوي الأحياء لا الأموات، نافيًا أي شيء يُسمى "أعمال سحر".

وأوضح الجندي، في تصريح له، أنه طبقًا لإحصائية أصدرها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعي فمصر تنفق مليارات الجنيهات سنويًّا على أعمال الدجل والشعوذة، وما يُقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويًّا إجمالي ما تنفقه الدول العربية على أعمال السحر.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأن الدجل عبارة عن "ناس بتضحك على ناس عشان تبتز ناس، وناس بتنصب على ناس.. للأسف هذا الشيء أفقدنا الأمن الاجتماعي في الدولة؛ لأنه يحدث اعتداء على الأعراض وسلب للأموال".

وسخر الجندي، قائلًا: "الشيطان يغوي الأحياء وشغله في الجامع وليس البار؛ لأن كل اللي في البار زي الفل بالنسبة له، هوّه هيروح يعمل إيه في البار؟! فهذا ليس مكان معصية! الشيطان ليه يقعد في القبور والأماكن النائية؟! ما يقعد في القصور والفلل والمنتجعات يهيص ويشهيص".

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الفترة الماضية فيديوهات وصورًا عبر "السوشيال ميديا" لطلاسم مكتوبة في أقمشة داخل مقابر ودماء وعظام حيوانات بدعوى أنها أعمال سحر وشعوذة.
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