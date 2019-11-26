سفير كوريا: مهرجان المذاق الكوري يقرب بين الشعبين

أكد سفير كوريا الجنوبية يون يو تشول أن مهرجان مذاق كوريا المقام حاليا بالقاهرة، يهدف في الأساس للتقريب بين الشعبين المصري والكوري.



وشرح السفير خلال كلمته في افتتاح مهرجان المذاق الكوري، مساء اليوم الثلاثاء، كيف أن طعام الكمتشي يعد علاج لتقوية المناعة خاصة خلال الحروب التي خاضتها كوريا ضد الصين.



وخلال الافتتاح تم تقديم عرض حول كيفية صناعة الكمتشي من قبل عدد من الشيفات الكوريين خاصة النساء منهم، وعدد من مسؤولين دورات تعليم الطعام الكوري.



ومن جانبها أكدت تشو دي سو، كبيرة معلمات الطهي الكوري بالمركز الثقافي الكوري أن الثقافة الكورية تلقى قبولا من الشعب المصري خاصة موسيقى الكي بوب والمسلسلات الكورية والمطاعم الكورية.



وأوضحت دي سو أن محاضرات الطعام الكوري تلقى قبولا كبيرا حيث يحضرها حوالي ١٢٠ شخص في كل دورة من الجنسين وتحصل على رضا المشاركين، مما رفع من درجة الاهتمام بالثقافة الكورية.



وتابعت كبيرة الطاهيات بالمركز الثقافي الكوري أنها حصلت على فرصة كبيرة للترويج للطعام الكوري في مصر البعيدة عن كوريا.