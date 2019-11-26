المنتخب الإماراتي يتقدم على اليمن بثنائية في الشوط الأول بـ خليجي 24

تقدم منتخب الإمارات بهدفين دون رد على نظيره اليمن، فى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد عبد الله بن خليفة، فى الجولة الاولى من دور المجموعات بكأس الخليج "خليجي 24".





أحرز هدفي المنتخب الإماراتي اللاعب علي مبخوت في الدقيقة 21، والهدف الثانى فى الدقيقة 38.





ويشارك في منافسات بطولة كأس الخليج 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، ففي المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.



