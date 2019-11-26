بفستان أحمر قصير .. ليلى علوى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة ليلى علوى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.



تألقت ليلوى علوى فى الصور بإطلالة شبابية جذابة، مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأحمر، وأتسم الفستان بانه لا يحمل أى نقوشات وجمع بين الاناقة و البساطة.



انتعلت ليلى علوى بوت طويل يصل إلى حدود الركبة باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات، ولكنها اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع ملامحها.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.

