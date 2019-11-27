إطلاق نار في مدرسة بـ واشنطن

أطلق شخص مسلح النار على شخصين في مرآب (جراج) للسيارات بمدرسة ابتدائية بفانكوفر، بعد ظهر اليوم، ثم انطلق وأطلق النار على رأسه، وفقا مكتب شرطة مقاطعة كلارك بولاية واشنطن.





وقال مكتب قائد شرطة المقاطعة في بيان إنه لا يوجد تهديد للمواطنين ولا مطلق للنار بعد الحادث الذي وقع في المدرسة.





وأكد الرقيب برنت، قائد الشرطة، أنه تم نقل ضحيتين إصابتهما بالغتين إلى المستشفى، ثم أطلق الرجل الرصاص على رأسه بعد مطاردة قصيرة من الشرطة ونقل هو الآخر إلى المستشفى.





ورجح أن إطلاق النار يكون "ناتج عن عنف منزلي.. لكنه لم يؤكد العلاقة بين المشتبه به والمصابين".



