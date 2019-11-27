البسوا شتوى.. الأرصاد تحذر من الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

أفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الحالة الجوية مستقرة، والمتوقع عودة درجات الحرارة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على شمال البلاد ليسود طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة اليوم ما بين 24 و25 درجة على كل محافظات البلاد الوجه البحرى والوجه القبلى.



وتابع أنه من الغد سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، مؤكدًا أن الشبورة المائية ستكون فى الصباح الباكر على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.



ونوه أنه هناك نشاط للرياح على المناطق المكشوفة، موضحا أن يصاحبها بعض الأتربة خاصة على الجهة الغربية ومناطق الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.



وأوضح أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة.



ونصح المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، للوقاية من الإصابة بنزلات البرد، نظرًا للتقلبات الجوية.





