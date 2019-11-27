ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البسوا شتوى.. الأرصاد تحذر من الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:50 ص
أمطار
أمطار
Advertisements
آيات أحمد
أفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الحالة الجوية مستقرة، والمتوقع عودة درجات الحرارة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على شمال البلاد ليسود طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة اليوم ما بين 24 و25 درجة على كل محافظات البلاد الوجه البحرى والوجه القبلى.

وتابع أنه من الغد سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، مؤكدًا أن الشبورة المائية ستكون فى الصباح الباكر على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

ونوه أنه هناك نشاط للرياح على المناطق المكشوفة، موضحا أن يصاحبها بعض الأتربة خاصة على الجهة الغربية ومناطق الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.

وأوضح أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة.

ونصح المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، للوقاية من الإصابة بنزلات البرد، نظرًا للتقلبات الجوية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للقاهرة نصيب من الأمطار.. موجة جديدة من عدم الاستقرار تضرب البلاد ابتداء من الغد.. أمطار غزيرة تصل حد السيول على بعض المناطق

البسوا شتوى..الأرصاد تحذر من الأمطار والسيول على تلك المناطق..فيديو

تبدأ مساء اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة على البلاد

الأرصاد: أمطار على الوجه البحري والقاهرة غدا.. والعظمى 26 درجة

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا يصاحبه أمطار ورياح على غرب البلاد

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم .. فيديو

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يهاجم ميتشو ويكشف عن الفارق بينه وبين فايلر

الدولار يسجل 16.05 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 27-11- 2019.. فيديو

بدون مضادات حيوية.. وصفات فعالة ومجربة للتخلص من البلغم

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم 27 -11- 2019

بارتفاع 165 مترا.. تعرف على تفاصيل أعلى مصلى معلق

إذابة الدهون مثل الثلج.. بتناول معلقة من هذه العشبة قبل النوم يومياً

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأم ومين البنت.. ديانا حداد تشعل إنستجرام

مشاجرة عنيفة بين شاب وكمسري داخل قطار في بريطانيا

إنجي علي تستعرض جمالها عبر إنستجرام