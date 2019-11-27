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اقتصاد

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27-11-2019

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار الحديد، اليوم الأربعاء، وفقا للأسعار المحلية لشركات حديد التسليح في السوق.

استقرت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27-11-2019، حيث سجل سعر حديد المصريين 10100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10.450 جنيها، وحديد العتال 10250 جنيها، وحديد عطية 10200 جنيه.


وسجل سعر حديد بشاي 10400 جنيه، وحديد المراكبي 10100 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10000 جنيه للطن.

وخسر طن الحديد نحو 2150 جنيها خلال عام، متراجعا من سعر 12250 جنيها للطن العام الماضي ليبلغ متوسط سعر طن الحديد العام الحالي 10100 جنيه.

كان المجلس التصديري لمواد البناء اكد تنفيذ خطة لفتح أسواق جديدة لصادرات القطاع عبر تكثيف التواجد المصري في المعارض الخارجية في الفترة المقبلة في ظل تزايد حدة المنافسة عالميا بالأسواق الخارجية.

واستهدف المجلس القارة الافريقية في خطته الحالية حيث تم تسيير عدة بعثات رجال اعمال وشركات مصرية لكل من نيجيريا وغانا وكينيا وكذا تم مشاركتنا في معرض مارموماك بايطاليا بجناح مصري يضم كبري شركات الرخام والجرانيت المصرية وجاري الاعداد للمشاركة بجناح مصري يضم عدة قطاعات في مواد البناء بمعرض ( Big 5 Dubai ) اخر الشهر الحالي وهذا بهدف الترويج لمنتجات القطاع وزيادة الصادرات المصرية .
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