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رياضة

تشكيل برشلونة وبروسيا دورتموند المتوقع قبل قمة دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:53 م
برشلونة
برشلونة
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عبدالله هشام
يحل فريق بروسيا دورتموند الألماني ضيفا ثقيلا علي منافسه برشلونة الإسباني اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

ومن المتوقع أن يبدأ فالفيردي المدير الفني لبرشلونة اللقاء بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمنت لنجليه - صامويل أومتيتي - فيربو

الوسط: دي يونج - سيرخيو بوسكيتس - آرثر ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - عثمان ديمبلي

ويفتقد فريق برشلونة مجهودات المدافع الاسباني جيرارد بيكيه بسبب لايقاف ويغيب جوردي البا و سيميدو للاصابة .

بينما جاء تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع كالتالي :

حراسة المرمى: رومان بوركي

الدفاع: أشرف حكيمي - مانويل أكانجي - ماتس هوميلز - رافاييل جيريرو

الوسط: أكسيل فيتسل - جادون سانشو - ماركو رويس - جوليان براندت - ثورجان هازارد

الهجوم: ماريو جوتزه

و يفتقد دورتموند خدمات الثلاثي باكو ألكاسير، جاكوب برون لارسن وتمواس ديلاني للإصابة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن دورتموند، بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل سلافيا براج جدول الترتيب بنقطتين.
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