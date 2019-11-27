تشكيل برشلونة وبروسيا دورتموند المتوقع قبل قمة دوري أبطال أوروبا

يحل فريق بروسيا دورتموند الألماني ضيفا ثقيلا علي منافسه برشلونة الإسباني اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .



ومن المتوقع أن يبدأ فالفيردي المدير الفني لبرشلونة اللقاء بتشكيل كالتالي :



حراسة المرمى: مارك تير شتيجن



الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمنت لنجليه - صامويل أومتيتي - فيربو



الوسط: دي يونج - سيرخيو بوسكيتس - آرثر ميلو



الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - عثمان ديمبلي



ويفتقد فريق برشلونة مجهودات المدافع الاسباني جيرارد بيكيه بسبب لايقاف ويغيب جوردي البا و سيميدو للاصابة .



بينما جاء تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع كالتالي :



حراسة المرمى: رومان بوركي



الدفاع: أشرف حكيمي - مانويل أكانجي - ماتس هوميلز - رافاييل جيريرو



الوسط: أكسيل فيتسل - جادون سانشو - ماركو رويس - جوليان براندت - ثورجان هازارد



الهجوم: ماريو جوتزه



و يفتقد دورتموند خدمات الثلاثي باكو ألكاسير، جاكوب برون لارسن وتمواس ديلاني للإصابة.



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن دورتموند، بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل سلافيا براج جدول الترتيب بنقطتين.