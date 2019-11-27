رئيس المصرية للمطارات: لجنة الأجور تدرس زيارة رواتب العاملين

اجتمع الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مع العاملين بمطار الغردقة، موجها لهم الشكر على مجهوداتهم الفعالة فى إدارة مطار من أهم المطارات المصرية والذى يتصدر ارقام غير مسبوقة فى استقبال الركاب .



وقال وائل النشار، إنه فيما يخص الحالات الإنسانية الحرجة التى تخص العاملين وذويهم، تم عرضها على وزير الطيران وتم تقديم كل الإمكانيات لمساعدة الزملاء فى المقر والمطارات وفقًا لكل حالة.



وأضاف أنه تم التعاقد مع أحدث بيوت الأزياء لتوريد الزى الموحد للعاملين ديسمبر المقبل للحفاظ علي الصورة المشرفة للعاملين، كما تم التعاقد مع الشركة الموردة للزى على عمل كارت خصومات للموظف للإستفاده الشخصية بالإضافة إلى التعاقد مع كبرى شركات الأجهزة الكهربائية للتقسيط بأقل فائدة وذلك سعيًا من الشركة لتوفير خدمات جيدة ملموسة لصالح الموظف.



كما تم تطبيق زيادة البدلات الخاصة بالمطارات المدرة للربح وأكد حرصه الدائم على الوقوف بجانب أبنائه من العاملين فى مواجهةاى عقبة تواجههم على صعيد العمل أو الصعيد الشخصى وذلك ايمانًا منه بأن العاملين هم الركيزة الأساسية لمزيد من النجاح والتقدم للشركة ومطارتها التابعة.



كما ذكر عدم صحة ما تتناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيادة العاملين، و أعلن عن تكليف وزارة الطيران المدني للجنة اجور تختص بدراسة زيادة مرتبات العاملين وتستكمل اللجنة أعمالها للوصول لمقترح لعرضه على معالى وزير الطيران المدني ولم تعرض اللجنة مقترح الزيادة على سيادته حتى الأن.



وفى نهاية الإجتماع حث النشار العاملين على تحرى الدقة فى تناول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية فيما يصل إليهم من أخبار وهذا لتجنب الشائعات التى من شأنها عرقلة العمل.