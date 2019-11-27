ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس المصرية للمطارات: لجنة الأجور تدرس زيارة رواتب العاملين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:47 م
وائل النشار
وائل النشار
Advertisements
نورهان خفاجي
اجتمع الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مع العاملين بمطار الغردقة، موجها لهم الشكر على مجهوداتهم الفعالة فى إدارة مطار من أهم المطارات المصرية والذى يتصدر ارقام غير مسبوقة فى استقبال الركاب .

وقال وائل النشار، إنه فيما يخص الحالات الإنسانية الحرجة التى تخص العاملين وذويهم، تم عرضها على وزير الطيران وتم تقديم كل الإمكانيات لمساعدة الزملاء فى المقر والمطارات وفقًا لكل حالة.

وأضاف أنه تم التعاقد مع أحدث بيوت الأزياء لتوريد الزى الموحد للعاملين ديسمبر المقبل للحفاظ علي الصورة المشرفة للعاملين، كما تم التعاقد مع الشركة الموردة للزى على عمل كارت خصومات للموظف للإستفاده الشخصية بالإضافة إلى التعاقد مع كبرى شركات الأجهزة الكهربائية للتقسيط بأقل فائدة وذلك سعيًا من الشركة لتوفير خدمات جيدة ملموسة لصالح الموظف.

كما تم تطبيق زيادة البدلات الخاصة بالمطارات المدرة للربح وأكد حرصه الدائم على الوقوف بجانب أبنائه من العاملين فى مواجهةاى عقبة تواجههم على صعيد العمل أو الصعيد الشخصى وذلك ايمانًا منه بأن العاملين هم الركيزة الأساسية لمزيد من النجاح والتقدم للشركة ومطارتها التابعة.

كما ذكر عدم صحة ما تتناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيادة العاملين، و أعلن عن تكليف وزارة الطيران المدني للجنة اجور تختص بدراسة زيادة مرتبات العاملين وتستكمل اللجنة أعمالها للوصول لمقترح لعرضه على معالى وزير الطيران المدني ولم تعرض اللجنة مقترح الزيادة على سيادته حتى الأن.

وفى نهاية الإجتماع حث النشار العاملين على تحرى الدقة فى تناول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية فيما يصل إليهم من أخبار وهذا لتجنب الشائعات التى من شأنها عرقلة العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار شرم الشيخ الدولي يطبق تجربة BRS عمليا لتتبع الحقائب

وائل النشار يكشف تفاصيل إنقاذ الطائرة الأوكرانية بشرم الشيخ.. فيديو

استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان

وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية

القابضة للمطارات تفتتح المؤتمر العلمي الثاني للسلامة والصحة المهنية.. صور

مؤتمر الصحة والسلامة المهنية بالقابضة للمطارات يختتم أعماله اليوم

ترشيحاتنا

حافية القدمين من أمام البحر.. إليسا تشعل إنستجرام بأنوثتها

اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في الجامعة.. وأحمد فتحي يثير حيرة فايلر

بجرأة لافتة.. إليسا تشعل إنستجرام بـ صورة على البحر

تشمل 16 محافظا.. القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد

فستان قصير.. سارة الطباخ تستعرض جمالها في منزلها

احترس منها.. هذه الأطعمة تصيبك بالتهاب المفاصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هي ولا مش هي.. 10 صور تكشف تطور شكل شيرين سيف النصر عبر السنين

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

بالسواريه منة فضالي تستعرض أنوثتها