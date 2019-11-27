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مشاكل بـ الكلى ويصيبك بالسكر.. 5 أضرار مميتة يسببها نظام الكيتو لـ جسمك

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:00 م
اضرار نظام الكيتو
اضرار نظام الكيتو
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رشا عوني
يعتبر نظام الكيتو دايت من أشهر الحميات الغذائية حول العالم، فهو يعتمد بشكل رئيسي على البروتينات دون تناول الكربوهيدرات تمامًا فيساعد في خسارة الوزن بشكل ملحوظ وسريع إلا أنه له العديد من الأضرار الصحية، وقد حذر منه العديد من أطباء التغذية. 

عليك التفكير مرتين قبل تجربة نظام الكيتو دايت، وخاصة بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قصة سيدة توفيت بسبب اتباعها لنظام الكيتو دايت.

إليك أبرز أضرار نظام الكيتو دايت على الصحة : 

1- ضار بصحة الكلى
يمنع تناول الكربوهيدرات ويعتمد على تناول البروتينات مما يجعل البول أكثر حمضية وهو يؤثر سلبًا على أداء الكلى، بحسب موقع health24.

2- يصيب بالسكر
نظام الكيتو غير مناسب للمصابين بمرض السكر، لأنه يحرم الجسم من تناول نسبة معينة من الكربوهيدرات التي تعمل على السيطرة على نسبة السكر في الدم مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر . 

3- يسبب مشاكل جلدية 
توصلت الأبحاث الطبية الحديثة التى أجريت على الفئران أن حمية الكيتو الغذائية، قد تؤدى إلى تفاقم التهاب الجلد وذلك بسبب احتوائها على نسب عالية من الدهون . 

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4- ضار بالأسنان
أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يخضعون لنظام كيتو يتجاهلون نظافة أسنانهم والاعتناء بها بحجة أنهم لا يتناولون البقوليات والحلويات والنشويات ولكنها عادة كارثية، فصحة الفم والأسنان تتأثر سلبًا بسبب هذا النظام ولابد من وضع نظام خاص للعناية بها . 

5- الوزن يعود بسرعة
نظام كيتو الغذائي قد يؤدي إلى فقدان الوزن وانخفاض السكريات في الدم ، لكنه حل سريع ومؤقت لا يكون مستدامًا، وبنسبة كبيرة، قد يستعيد الشخص الوزن الذي فقده مرة أخرى ولكن بوزن أكبر من المفقود.
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