برلماني يطالب بقصر تحديد ارتفاعات مساكن المباني على المدينة وليس الريف

قال النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إنه تقدم بتعديل على مشروع قانون البناء الموحد، بحيث يسرى تحديد ارتفاعات مساكن المبانى على المدينة وليس الريف.





وأشار حجازي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الفلاح لو لم يرتفع بشكل رأسى 10 أدوار، فإنه سيتمدد بشكل أفقي، الأمر الذى يتسبب فى التهام الفلاح للأراضى الزراعية، ويؤثر على تقليص المساحات المزروعة من الرقعة الزراعية.





وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه لا يجب أن تحدد عددا من الأدوار المعين فى أى بناء يقومه بالفلاح، نظرا لأن الشوارع فى المحافظات الريفية تعتبر ضيقة.





وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



