النقابة تطالب الأطباء البيطريين بسرعة تحديث بياناتهم



تطالب النقابة العامة للأطباء البيطريين، كافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، بسرعة تحديث بياناتهم لدى النقابة.



وذلك فى إطار مشروع ميكنة العمل بالنقابة، وربط النقابات الفرعية بالنقابة الرئيسية، والموقع الإلكتروني.



بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالنقابة، بمستجدات شئون الأعضاء.



ويتم تحديث البيانات، من خلال الرابط الخاص باستماره تحديث بيانات الأطباء البيطريين:

https://payments.egy-vet-synd.org/vetonline/update_member.php



الأوراق المطلوبة للتحديث: "يتم إرفاقهم على الرابط الخاص باستماره تحديث البيانات":

- صورة شخصية.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شهادة التخرج.

- إرفاق تسجيل المنشآت (ان وجد).

