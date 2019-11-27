إحباط تهريب 3 أطنان حشيش و33 ألف قرص مخدر داخل شحنة تفاح.. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب وترويج قرابة الـ 3 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 33 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد حوزة عناصر تشكيل عصابى يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وذلك فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى ( تفاح ) لصالح إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد والمملوكة لـ (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة السويس) وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش .





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة أسفرت أعمالها عن ضبط 13856 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,910 أطنان " إثنان طن وتسعمائة وعشرة كيلو جرامات ".





وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم: (أربعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية – إثنان منهم مقيمان بدولتهم العربية، وآخران مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية).





حيث يقوم المتهمان المقيمان خارج البلاد بإعداد وتجهيز المواد المخدرة وإخفائها داخل شحنات مشروعة وشحنها داخل الحاوية لحساب المتهمين المقيمان داخل البلاد، ليقوما بدورهما ، بإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بإستلام الحاوية تمهيدًا لترويجها على عملائهما من كبار تجار المواد المخدرة .





عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهمين المقيمين بالبلاد حال تواجدهما أسفل مسكنهما بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزتهما 33094 " ثلاثة وثلاثون ألفا وأربعة وتسعون قرص مخدر لعقار الكبتاجون"، ومبالغ مالية قدرها ( 21850 جنيهًا ، 8773 عملات أجنبية مختلفة )، و2 سيارة ملاكى .





وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (175,000,000 مائة وخمسة وسبعون مليون جنيهً تقريبًا).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



