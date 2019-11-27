6 جنسيات مختلفة تقود منتخب قطر في خليجي 24.. تعرف عليها؟

خسر منتخب قطر المباراة الافتتاحية في بطولة خليجي 24 التي تستضيفها الدوحة، بنتيجة 2 – 1 أمام المنتخب العراقي.



وعادة ما تشهد مباريات قطر والعراق جدلا كبيرا، بسبب اللاعب القطري ذي الأصول العراقية بسام الراوي، والذي كان أصيب أمس في المباراة، ما عرض اللاعب إلى موجة غضب من الجماهير العراقية على مواقع التواصل.



ويرصد صدى البلد لاعبي المنتخب القطري المجنسين والذين لعبوا دورا كبيرا في تتويجهم ببطولة كأس أمم آسيا، ويعتمد عليهم المنتخب القطري في بطولة خليجي 24.



يتواجد 5 لاعبين في قائمة قطر من أصول سودانية، يتقدمهم المعز علي، مهاجم الفريق والحاصل على أحسن لاعب في بطولة أمم آسيا، إلى جانب عبدالكريم حسن الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2018، وعبدالعزيز حاتم وعاصم ماديبو وحامد إسماعيل، فيما تعود جذور علي عفيف وشقيقه أكرم إلى تنزانيا، وبيدرو ميجيل من البرتغال.



وتعود أصول بسام الراوي لاعب الوسط إلى العراق، كما تواجد الثنائي بوعلام خوخي وكريم بوضياف أيضا في قائمة المنتخب القطري، وهما من الجزائر، وضمت قائمة قطر أيضا ثلاثة لاعبين من مصر، وهم أحمد علاء الدين وأحمد فتحي وعبدالرحمن محمد مصطفى.



