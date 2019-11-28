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أخبار العالم

مباحثات أمريكية عمانية لحل أزمات المنطقة وتطوير العلاقات الخليجية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
يوسف بن علوى
يوسف بن علوى
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نادر سمير
توجه يوسف بن علوي الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، إلى واشنطن في زيارة الي الولايات المتحدة الأمريكية، عقد خلالها جلسة مباحثات ثنائية مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي.

وصرح بن علوي عقب الاجتماع بأن الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، معربًا عن التطلع إلى تطوير هذه العلاقة الإيجابية، وقال: نرى أن الإدارة الأمريكية حريصة على تحقيق توافقات في المنطقة رغم الظروف والأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.  

كما أكد على تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي أصبح من الضرورات التي تساعد على إيجاد حلول لمنطقة الشرق الأوسط

وحول موضوع مشروع "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي"، أشار إلى أن هذا المشروع مازال في طور المشاورات وأن تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ككل أصبح من الضرورات التي تساعد على إيجاد حلول لمنطقة الشرق الأوسط.

ومن ناحية أخرى، استعرضت السلطنة والولايات المتحدة أوجه التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العمانى بمكتبه جستين موزينيتش نائب وزير الخزانة الأمريكى والوفد المرفق له.
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