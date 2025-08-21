ادعوا لمامي.. ابنة دارين مصطفى تكشف عن تعرض والدتها لأزمة صحية مفاجئة

تعرضت اليوم الإعلامية دارين مصطفى، لأزمة صحّية مفاجئة تم نقلها على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، حيث خضعت لـ عملية جراحية عاجلة.

ونشرت ابنتها لمى، صورة لوالدتها من المستشفى على حسابها الخاص بموقع إنستجرام وطلبت الدعاء من متابعيها وكتبت: “ادعوا لمامي، أنا لمى بنتها”.

من هي دارين مصطفى؟

دارين مصطفى من خريجات كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة الأزهر، ولها مسيرة إعلامية كبيرة حيث عملت لدى عدة قنوات مثل “الإخبارية السعودية”، “ليبيا أولاً”، وكالة “نوفوستي” وراديو “سبوتنيك”، وأخيرًا استقرت في قناة “إكسترا نيوز”.