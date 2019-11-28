ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار بمخدر الإستروكس في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في مخدر الاستروكس بشبرا الخيمة وقليوب أحيلا المتهمين للنيابة وتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في مخدر الاستروكس وتبين أن التشكيل الأول ضم ضبطه بمركز قليوب ويضم كل من أحمد ع م عاطل ومصطفى م ع عامل واحمد م س " عاطلين



وذلك حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهم كميه من مخدر الاستروكس تزن 500 جرام ومبلغ 575 جنيها وعدد 3 هاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم



كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط محمد ع ع عاطل والسابق اتهامه في قضية مخدرات وفارس ع ا " عاطل وبحوزتهما كميه من مخدر الاستروكس تزن 120 جرام ومبلغ مالى 415 جنيه و2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق

