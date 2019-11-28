ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد وفاة شقيقتها .. هجوم على فيفي عبده بسبب هذه الصورة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت فيفي عبده خلال جسلة التصوير لصالح مجلة فوغ، حيث ظهرت بملابس سوداء وقبعة سوداء أما من الناحية الجمالية، ظهرت بمكياج ناعمة.

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: "‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني بحبكم".

ولاقت فيفي عبده هجوم كبير بسبب وفاة شقيقتها منذ أسبوع، وجاءت التعليقات كالتالى:- يا صباح السكر والعسل " _ "قبل أسبوع توفت اختج شون عندج قابليه تنزلين بوست".

وكانت سعاد شقيقة فيفى عبده، رحلت عن عالمنا فى الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة 22 نوفمبر الحالى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.

وأصابت الفنانة فيفي عبده نوبة من البكاء في جنازة شقيقتها التى شيعت جثمانها من مسجد السيدة نفيسة عقب أداء صلاة الجنازة عليها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن | حقيقة خضوع حمدي الميرغنى لعملية تجميل.. وكنزى عمرو دياب تثير الجدل بملابسها فى عيد ميلادها

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تطلب الدعاء لخالتها

سعد لمجرد ونيكول سابا وشريف مدكور يقدمون التعازي لـ فيفي عبده في وفاة شقيقتها

أول تعليق من فيفي عبده على وفاة شقيقتها.. شاهد

شاهد.. إلهام شاهين أول الحاضرين في جنازة شقيقة فيفي عبده

شاهد.. تشيع جثمان شقيقه فيفي عبده من مسجد السيدة نفيسة

ترشيحاتنا

زوجه ميدو تشعل إنستجرام في الإسكندرية

٤٢٠ ألف فدان و٣٧ مليون متر مربع حصيلة الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

الصين تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تشريع يدعم تظاهرات هونج كونج

التطبيع مع إسرائيل.. بومبيو يزور دولة عربية لهذا السبب

النيابة تودع صيدلانية في مصحة نفسية بعد أن قتلت طفلتها

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

هنا سجن برج العرب.. 7 صباحا موعد عمل المطبخ لتحضير 3 وجبات يوميا.. صور

أول يوم عمل.. محافظ الغربية الجديد يفاجئ موظفي مدارس ومستشفيات كفر الزيات