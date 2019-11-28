مجدى يعقوب: فخور إني مصري ومغمور بحب الشعب.. فيديو

أعرب السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن سعادته لحضور افتتاح عدد من المشروعات التنموية في بورسعيد وسيناء، وجلوسه إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا التحية لأهل أسوان بتدشين تمثال له، وإطلاق اسمه على أحد ميادين المدينة.



وقال السير مجدي يعقوب، خلال تقرير، أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، "أنا مغمور بالعطف المصري، والحب المصري الأصيل، ومقدر لكل جهود محافظ أسوان وأهل المحافظة على ما يقومون به تجاهي".



وأكد السير مجدي يعقوب، أن المشروعات التنموية التي حضر افتتاحها منذ أيام، مشروعات عملاقة، وهامة جدًا، معقبا: "أنا فخور إن أنا مصرى".



وجلس السير مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، الثلاثاء، خلال افتتاح الرئيس عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد.



وحاز جلوس السير مجدي يعقوب، بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إشادات واسعة، وتساؤلات حول سبب حضوره افتتاح مشروعات قومية في بورسعيد.

