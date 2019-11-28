ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الأركان الجزائري: المسيرات الشعبية تترجم وعي الشعب بما يحاك ضد البلاد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:25 م
المسيرات الشعبية
المسيرات الشعبية في الجزائر
Advertisements
أ ش أ
أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم /الخميس/، أن المسيرات الشعبية التي تشهدها البلاد تترجم درجة نضج الشعب العالية ووعيه بما يحاك ضد البلاد من مكائد ودسائس.

وقال الفريق قايد صالح - في كلمة خلال زيارته لمقر قيادة قوات الحرس الجمهوري - إن "المسيرات الشعبية التي تشهدها كافة ربوع وطننا، والتي وقف خلالها أبناء الشعب المخلصين صفا واحدا دعما للمسار الانتخابي ومساندةً للجيش الوطني الشعبي في مواقفه، ملتفين حول مقاربته البناءة لتجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، إنما تترجم درجة النضج العالية لأبناء الجزائر ووعيهم بما يحاك ضد بلدنا من مكائد ودسائس ومؤامرات، لعرقلة مسيرة الجزائر والجزائريين".

وأضاف أن "هذه المسيرات تعكس أيضا ترسخ قيم الإخلاص والوفاء لدى الجزائريين وروحهم الوطنية الفياضة، المعتزة بالانتماء لجزائر التضحيات والبطولات والمبادئ الوطنية الحقة التي لن تحيد عنها أبدا مهما عظمت التحديات وتعددت الرهانات".

وتابع قائلا إن "هذا الموقف الذي يزيد شعبنا شموخا ورفعة، هو موقف راق ونبيل يعكس أصالته ومعدنه النقي، الذي يقدس الوطن واستعداده ليهبه أغلى ما يملك، فضلا عن كونه التفافا شعبيا صادقا ومخلصا، تجلى من خلاله التلاحم والتضامن، الذي لم ولن تنقطع عراه وأوصاله أبد الدهر مع جيشه''.
Advertisements

ترشيحاتنا

ضرة حنان ترك | معلومات لا تعرفها عن ذكرى في يوم مقتلها

هل المضمضة من آثار الطعام قبل الصلاة شرط لصحتها | عالم أزهري يجيب

النيابة تودع صيدلانية في مصحة نفسية بعد أن قتلت طفلتها

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

فيديوجراف| أبرز المسلسلات الدرامية لـ رمضان 2020

33 ألف جنيه.. راغب علامة وابنه يشعلان إنستجرام بسيلفي هاتفه الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل استلام عمله بكفر الشيخ .. محافظ أسيوط يودع الموظفين .. فيديو وصور

اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي

موضة 2020..البوت الطويل يسيطر على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة.. من الأجمل؟