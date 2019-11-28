رئيس الأركان الجزائري: المسيرات الشعبية تترجم وعي الشعب بما يحاك ضد البلاد

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم /الخميس/، أن المسيرات الشعبية التي تشهدها البلاد تترجم درجة نضج الشعب العالية ووعيه بما يحاك ضد البلاد من مكائد ودسائس.



وقال الفريق قايد صالح - في كلمة خلال زيارته لمقر قيادة قوات الحرس الجمهوري - إن "المسيرات الشعبية التي تشهدها كافة ربوع وطننا، والتي وقف خلالها أبناء الشعب المخلصين صفا واحدا دعما للمسار الانتخابي ومساندةً للجيش الوطني الشعبي في مواقفه، ملتفين حول مقاربته البناءة لتجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، إنما تترجم درجة النضج العالية لأبناء الجزائر ووعيهم بما يحاك ضد بلدنا من مكائد ودسائس ومؤامرات، لعرقلة مسيرة الجزائر والجزائريين".



وأضاف أن "هذه المسيرات تعكس أيضا ترسخ قيم الإخلاص والوفاء لدى الجزائريين وروحهم الوطنية الفياضة، المعتزة بالانتماء لجزائر التضحيات والبطولات والمبادئ الوطنية الحقة التي لن تحيد عنها أبدا مهما عظمت التحديات وتعددت الرهانات".



وتابع قائلا إن "هذا الموقف الذي يزيد شعبنا شموخا ورفعة، هو موقف راق ونبيل يعكس أصالته ومعدنه النقي، الذي يقدس الوطن واستعداده ليهبه أغلى ما يملك، فضلا عن كونه التفافا شعبيا صادقا ومخلصا، تجلى من خلاله التلاحم والتضامن، الذي لم ولن تنقطع عراه وأوصاله أبد الدهر مع جيشه''.