وزيرة التضامن: نستعد مبكرا لموسم الحج القادم 2020

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم بحضور فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتسيير الحج والعمرة فعاليات الاحتفالية التى نظمتها المؤسسة - وزارة التضامن الاجتماعى للاحتفال بنجاح موسم حج الجمعيات الأهلية للعام الجارى 1440/ 2019.



وأكدت والى فى كلمتها أمام الاحتفالية التى شهدها عدد واسع من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى وأعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام والمشرفين وأعضاء البعثة الرسمية للحج أن التكريم اليوم هو تكريم لكل من قدم جهدا هذا العام فى خدمة الحجاج والذى يعد شرفا عظيما شرفت به وزارة التضامن الاجتماعى وأضافت والى أنها شرفت برئاسة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وخلال فترة عملها فى الوزارة تم تنفيذ 6 مواسم حج استطعنا من خلالها خدمة أكثر من 75 ألف حاج كما شرفنا أيضا بتنفيذ البعثة الرسمية للدولة المصرية، عشرات الجمعيات من المحافظات المختلفة اشتركت فى حج التضامن وأن هيئات ووزارات وجهات عديدة تسعى كل علام للانضمام للبعثة.



وأشارت والى أنه تم تطوير معايير اختيار المشرفين على أعلى المعاير ووفق اختبارات شفوية وتحريرية وشفافية ووفق لجنة مستقلة

هذا وصرحت والى أن هناك استعدادات مكثفة للتجهيز مبكرا لموسم الحج القادم 2020 خلال ديسمبر القادم سيتم البدء فى قبول طلبات المشرفين لموسم الحج الجديد وفى مارس من العام الجديد سيتم الإعلان عن بدء فتح الباب لقبول طلبات الراغبين فى الاشتراك بحج الجمعيات الأهلية للعام الجديد.



وأكدت والى أن العام الماضى كان ناجحا بكل المقاييس وهناك تنسيق دائم وتعاون مع الجهات المصرية الأخرى الشريكة فى الحج وأن التكريم والتقدير اليوم قائم على فكرة الامتياز والالتزام والقدرة على الأداء وأضافت أن العام الماضى شهد للمرة الأولى تنفيذ زى موحد للمشرفين وتم تقديم ملابس الإحرام وإسدلات الصلاة للحجيج.



وفى نهاية كلمتها توجهت والى بالشكر لكل المشرفين واعضاء بعثة الحج لهذا العام وكل من بذل جهدا فى خدمة ضيوف الرحمن وخصت بالشكر الوزارات الشريكة.



ومن جانبه اكد فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ان المؤسسةالقومية لتيسير الحج والعمرة ان حج الجمعيات الاهلية فى منحنى صاعد كل عام بسبب دعم الوزيرة والتطوير المستمر فى ادائها ومجهود القائمين عليها وأثنى على جهود من يقومون على خدمة الحجاج بتميز وكفاءة.



بينما أشاد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة بجهود معالى الوزيرة لمؤسسة الحج والعمرة والتطوير المستمر بها من أجل خدمة الحجاج وموسم الحج الماضى كان من انجح المواسم بالتعاون مع المديريات التضامن والمشرفين والجهات الشريكة مثل مصر للطيران ووزارة الداخلية.



شهد الاحتفال الذى ينظم للمرة الاولى تكريم شركاء النجاح حيث قامت والى بتوزيع شهادات التقدير والدروع على 50 مكرما منهم تكريم اللواء ممدوح العدوى امين عام مساعد مجلس الوزراء سكرتير عام البعثة الرسمية للحج لهذا العام و اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الاسبق والرئيس التنفيذى لمكتب شئون حجاج مصر واللواء حسام الدين طلعت مدير الادارة العامة للشئون الادارية بوزارة الداخلية و طارق عبد العزيز و احمد فاروق احمد من شركة مصر للطيران كذلك المطوف ابراهيم الشرقاوى والمطوف على عبدالله علوش كما تضمن التكريم تكريم قيادات واعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى والسادة مديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الاشراف من القيادات ذلك تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الاجتماعى .



هذا وجديرا بالذكر فانه انطلاقا من مسئولية الوزارة عن حج الجمعيات الأهلية انشئت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عام 2007 والتى تعمل باستمرار على تطوير تنظيم الحج لأعضاء الجمعيات الاهلية و الذى يقدم بأفضل الخدمات والمستويات المختلفة من الاسعار والتى تتناسب والمستويات الاقتصادية المختلفة وقد شرفت الوزارة بخدمة 12 الف حاج من حجيج الجمعيات الاهلية لهذا العام