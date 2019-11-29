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سيارات

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:00 م
سيتروين ds7
سيتروين ds7
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات:

وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار سيتروين ds اليوم في مصر:

ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.

ds7 موديل 2020 تبدأ من 548.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.
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