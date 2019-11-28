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رجلك والقبر.. مصطفى بكري يهاجم سعد الدين إبراهيم ويتهمه بـ التجسس.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:53 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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هاني حسين
هاجم الإعلامي مصطفى بكري، سعد الدين ابراهيم لقيامه باستضافة السفير الإسرائيلي في مركز ابن خلدون بالمقطم الإثنين المقبل.

وقال مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما يقوم به سعد الدين ابراهيم تجسس علني وأنا اتهمك بالخيانة العظمى".

وتابع مصطفى بكري:" نحن على علم بأن إسرائيل هي عدوتنا الاولى إلى يوم الدين".

وأكمل مصطفى بكري:" انت جايبهم يا سعد يدونا درس ولا إيه، ده بدل ما تعترض على قرار ترامب لـ شرعنة المستوطنات رايح تجيب سفير إسرائيل".

ووجه مصطفى بكري حديثه إلى سعد الدين ابراهيم:" أنت رجلك والقبر حرام اللي بتعمله في نفسك، ولازم تتحاكم بتهمة الخيانة العظمى".
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