رجلك والقبر.. مصطفى بكري يهاجم سعد الدين إبراهيم ويتهمه بـ التجسس.. فيديو

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، سعد الدين ابراهيم لقيامه باستضافة السفير الإسرائيلي في مركز ابن خلدون بالمقطم الإثنين المقبل.



وقال مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما يقوم به سعد الدين ابراهيم تجسس علني وأنا اتهمك بالخيانة العظمى".



وتابع مصطفى بكري:" نحن على علم بأن إسرائيل هي عدوتنا الاولى إلى يوم الدين".



وأكمل مصطفى بكري:" انت جايبهم يا سعد يدونا درس ولا إيه، ده بدل ما تعترض على قرار ترامب لـ شرعنة المستوطنات رايح تجيب سفير إسرائيل".



ووجه مصطفى بكري حديثه إلى سعد الدين ابراهيم:" أنت رجلك والقبر حرام اللي بتعمله في نفسك، ولازم تتحاكم بتهمة الخيانة العظمى".

