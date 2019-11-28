انتصار السيسي: سعدت بلقاء قرينة رئيس المجر بالقاهرة .. صور

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادتها، بعد استقبالها "انيتا هيرتزيغ"، قرينة رئيس جمهورية المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.



وقالت خلال كلمة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعدت اليوم كثيرًا بإستقبال السيدة انيتا هيرتزيغ، قرينة رئيس جمهورية المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر".



وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته باستقبال الرئيس يانوش آدير رئيس جمهورية المجر خلال زيارته الرسمية لمصر في إطار تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة.



وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعدت اليوم بإستقبال الرئيس يانوش آدير، رئيس جمهورية المجر؛ خلال زيارته الرسمية لمصر في إطار تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة بين البلدين".