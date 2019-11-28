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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمود كهربا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:38 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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محمد بدران
نشر محمود عبدالمنعم كهربا المحترف بصفوف أفيس البرتغالي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور "انستجرام".

وظهر محمود كهربا داخل إحدى الكافيهات وهو يحتسي كوبا من النسكافية، ونالت الصورة اعجاب متابعيه.

كان مسؤولو نادي الزمالك تقدموا بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي، بسبب رحيله المفاجئ عن النادي الأبيض إلى الدوري البرتغالي، حيث شدد مسؤولو الزمالك خلال شكواهم على استمرار مدة تعاقد اللاعب مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الماضية أنباء عن إنهاء مسئولى النادي الأهلي الاتفاقات على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة محمود عبد المنعم “كهربا” التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر بعد الحصول موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر.

ويلعب كهربا حاليًا في أفيس البرتغالي مع وجود شرط جزائي في عقده ينص على دفع 450 ألف دولار للرحيل.
شاهد.. أحدث ظهور لـ محمود كهربا
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