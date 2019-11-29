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رياضة

فاهم بس بعديها.. تعليق ناري من مؤمن زكريا على شائعات استغناء الأهلي عنه

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:37 ص
مؤمن زكريا نجم فريق
مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي
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ياسمين تيسير
علق مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الشائعات المتداولة بشأن استغناء الفريق عنه خاصة عقب أزمة إصابته الأخيرة.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" ساعات كدا بتكون فاهم كل حاجه بس بتقول لنفسك عديها."

كما نشر مؤمن زكريا نجم نادى الاهلى صورة له على "انستجرام" من تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم على ملعب التتش، في إطار خطة تجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد العودة من تونس.

وظهر مؤمن زكريا في الصورة، رفقة حسين السيد نجم الفريق وطارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب، أدى إلى ابتعاده عن الملاعب، منذ شهر يناير الماضي.
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