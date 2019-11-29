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رياضة

بـطريقة الطائرة..تعليق مثير لـ الأهلي على احتفال رمضان صبحي بـ ملعب رادس

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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ياسمين تيسير
أشاد النادي الأهلي بـ رمضان صبحي نجم الفريق الأول والمنتخب الأولمبي خاصة عقب احتفاله لحظة وصوله ملعب رادس.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ رمضان صبحي اثناء احتفاله على طريقة الطائرة

وعلقت الصفحة : " هكذا كان رد فعل لاعبنا رمضان صبحي عند رؤيته ملعب رادس ".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة النجم الساحلي غدا على استاد رادس في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر التلفزيون التونسي الأرضي وقناة bein sports المشفرة.

وتعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى واحدة من أقوى المباريات داخل أركان القارة السمراء فى ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة جيدة من أبرز اللاعبين.

وضمّت قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
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