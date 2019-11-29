رانيا يوسف تطلب من الجماهير اختيار أفضل إطلالة لها فى مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد

أجرت الفنانة رانيا يوسف استفتاء تطالب فيه الجمهور باختيار أفضل إطلالة لها فى مهرجان القاهرة السينمائى .



ونشرت الفنانة رانيا يوسف صورة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " تحتوى على ٦ صور مصغرة لجميع إطلالتها .



وعلقت قائلة :" اجمل اطلالة عجبتكم " مع وضع خانة لتصويت الجماهير".



يذكر أن شاركت الفنانة رانيا يوسف فى الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.