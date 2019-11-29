هربا من الزحام.. شاهد رجلا ينفق كل ما يملك لبناء طائرة في حديقة منزله

في الوقت الذي تعلق فيه داخل زحام الطرق وضوضائها، قد تطرأ إليك بعض الأفكار الجنونية كأن تطير من فوق السيارات لتنفد وتهرب من تلك الأزمة وبمجرد أن تعبر الطريق تنسى الفكرة لحين زحام آخر.



لكن هذا الرجل الإندونيسي بالفعل طار وراء أفكاره الجنونية وقرر إنفاق كل ما لديه على بناء طائرة تنقذه من الزحام في قريته.



قام الإندونيسي «جوجون جنيدي» البالغ من العمر 42 عامًا بوضع حجر الأساس لمشروعه المستقبلي لإطلاق طائرة من صنع يديه بمساعد ابنه الصغير وجاره وفقًا لبرانس برس.



أنفق جنيدي 30 مليون روبية أي ما يعادل 2100 دولارًا أمريكيًا لرؤية حلمه يتحول إلى حقيقة، وبالفعل أنهى بناء الطائرة التي يبلغ طولها 8 أمتار وتعمل بالوقود، لكنه لم يجربها حتى الآن.



لازال هناك بعض الأشياء التي لم ينتهي منها بعد، فقد استنزف المحرك والأجزاء الهامة جميع أمواله حت الآن، لكنه على أمل أن ينتهي منها في أسرع وقت، حيث يعمل عليها في حديقة منزله خلال أوقات فراغه.