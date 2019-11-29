منى فاروق: أي تعليق غير لائق بلوك .. شاهد التفاصيل

نشرت الفنانة منى فاروق صورة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".



وكتبت فاروق " فتحنا التعليقات بس أقسم بربي أى تعليق غير لائق او اى امراض نفسية بلوك بلوك بلوك اتفقنا يلا 🥰 ❤".



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها في مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، وهو من بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيري ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولي، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل"الأب الروحي"، وتعد تلك التجربة هي الثانية من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت فى العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرًا.