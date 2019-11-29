فريق أهلي ٢٠٠٣ يواجه طلائع الجيش في بطولة الجمهورية غدًا

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيفًا على فريق طلائع الجيش، غدًا السبت في المباراة التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.



يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى من أجل الفوز وتعويض الخسارة التي تعرض لها خلال مباراته السابقة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وطالب محمد سعد المدير الفني للأهلي اللاعبين بضرورة إغلاق صفحة المباراة الماضية، والتركيز بقوة في مباراة الغد من أجل استعادة نغمة الانتصارات مجددًا.



ويمتلك فريق الأهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٢٤ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في ٣ مباريات، وهزيمتين، حيث فاز على سموحة ٢ – صفر، وتعادل مع الزمالك سلبيًا، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٢ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – صفر، وعلى طنطا ٥ – ١، وخسر أمام دجلة ١ – ٢، وفاز على أسوان ٢ – صفر اعتباريًا، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ – ٣، ومع المقاصة ٢ – ٢، وفاز على المقاولون ٢ – ١، وخسر من بيراميدز ١ – ٣، مسجلًا ٢٥ هدفًا مقابل ١٣ هدفًا في مرماه، علمًا بأنه لم يلعب في الجولتين السابعة والثامنة لعدم مشاركة فريقي إف سي مصر والمصري في البطولة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا ، وعلاء مأمون طبيبا وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال وأحمد ممدوح إخصائيا للتدليك.

