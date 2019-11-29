الأسعار من 50 إلى 150 ألف جنيه.. الداخلية تضبط عصابة هجرة غير شرعية





ويتولى اثنان من عناصر التشكيل باستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية.. وتوصلت الجهود إلى تحديد عدد (6) من الضحايا.



وأمكن ضبط ثلاثة عناصر من التشكيل وبحوزتهم (3 هواتف محمول إثنين منهم مُحملين بعدد كبير من صور لمستندات رسمية وعرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة فضلًا عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التى تُشير إلى نشاطهم الإجرامى- عدد 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة-مبلغ مالى).

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 عناصر من عصابة النصب على الشباب لتسهيل تهريبهم خارج البلاد.أكدت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 6 أشخاص (مقيمين بالبحيرة – إثنين متواجدين خارج البلاد) بالإشتراك فى تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية" من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين فى ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من (150:50) ألف جنيه عن كل حالة.ويتولى أحدهم زعامة التشكيل وقيام آخر باستقطاب راغبى السفر والاتصال بذويهم والإتفاق على المبالغ المالية، ويقوم إثنان باستخراج تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات.