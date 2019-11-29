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اقتصاد

ارتفاع البورصة الأردنية 0.21% خلال أسبوع

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:54 م
البورصة الأردنية
البورصة الأردنية
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وكالات
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.21% ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1795.2 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.1 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 9.4% ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 20.3 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 19.1 مليون سهم، نفذت من خلال 8925 صفقة.
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