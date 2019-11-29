مهاجم النجم الساحلي ليس الأول| بالأسماء.. 13 هاربا من جنة الأهلي

يلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة النادى الأهلي بقيادة الفرنسي رينيه فايلر ونظيره النجم الساحلي على ملعب رادس فى تونس فى إطار الجولة الأولى بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.



ويعاني النادي التونسي من عدم الإستفادة من خدمات مهاجمه الإيفواري سليماني كوليبالي نظرا لعدم القدرة على قيده بسبب أزمة اللاعب الإيفوارى مع النادي الأهلي بعد هروبه إلى أحد الأندية فى دوريات أوروبا ومطالبة القلعة الحمراء بالمستحقات المالية التي حصل بموجبها على قرار من المحكمة الرياضية الدولية.



الإيفوارى سليماني كوليبالي ليس الهارب الأول من جنة النادي الأهلي بل سبقه العديد من اللاعبين الناشئين إضافة إلى أحد أساطير حراسة المرمى فى مصر.



صدى البلد يرصد بالأسماء 13 هاربا من جنة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.



شريف أشرف

شريف أشرف لعب ضمن ناشئى النادى الأهلي قبل أن يعلن العصيان وينضم للزمالك فى صفقة أحدثت ضجة فى الوسط الرياضى المحلى.



شريف أشرف كان يعتبر آنذاك هداف فريق الناشئين في النادي الأهلي ووقع على عقود مع نادي الزمالك وبعد الإعلان عن التعاقد ثارت أزمة من جانب النادي الأهلي حول هروب اللاعب من صفوف الفريق.



أشرف أبوزيد وهاني سعيد



كان جيل منتخب مصر للشباب ٩٧ واحدا من أفضل أجيال الكرة المصرية وفاز ببطولة أمم إفريقيا، ثم خاض نهائيات كأس العالم التي أقيمت في مصر عام ٩٧ ، ضم المنتخب عددا من اللاعبين الذين أصبحوا نجوما لامعة في سماء الكرة المصرية وتألق منهم الكثير.



لكن بعد خروج المنتخب في دور الثمانية على يد إسبانيا فوجئ الجميع بهروب الثنائي أشرف أبو زيد جناح أيمن النادي الأهلي وهاني سعيد مدافع الأهلي أيضا إلى إيطاليا مستغلين ثغرات اللوائح المصرية، أشرف أبوزيد لم يكمل تجربته في الخارج وعاد إلى مصر ولم يسمع أحد عنه شيء ولعب لأندية مغمورة قبل أن يفكر في الابتعاد عن الملاعب بينما هاني سعيد كان أوفر حظا فبعد الاحتراف في باري الإيطالي عاد للزمالك ثم الإسماعيلي وحصل مع منتخب مصر على بطولة أفريقيا واعتزل اللعب وشغل منصبا فى نادى بيراميدز فى الوقت الراهن.



عصام الحضري



السد العالي عصام الحضري أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ مصر فضل الاحتراف في أوروبا عن البقاء مع النادي الأهلي وأمام إصرار مسؤولي الأهلي على التمسك به تحايل على اللوائح، ليحترف في سويسرا ويقضي موسما وحيدا ليعود إلى مصر ثم انتقل للزمالك ثم الإسماعيلي ووادي دجلة وغيرها من الأندية المصرية.



إبراهيم سعيد



يعتبر أبرز مدافعي النادي الأهلي في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة كان نجما واعدا وأمامه مستقبل كبير إلا أنه فضل الاحتراف على الأهلي ليهرب إلى بلجيكا ولكن لم يوفق وعاد إلى مصر لينضم إلى الزمالك والاسماعيلي ثم يعتزل الكرة وحاليا يعمل بالتدريب.



أحمد حسن كوكا



يعد أحمد حسن كوكا أحد المهاجمين الذين يمثلون منتخب مصر الوطنى فى الوقت الراهن وانتقل الى نادي ريو أفي في ٢٠١١ بعدما هرب من ناشئين النادي الأهلي.



كريم حافظ



خاض كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر الوطني الأول تجارب احترافية فى أوروبا بعدما كان ضمن ناشئي الأهلي ورحل إلى الأندية الأوروبية دون إذن الإدارة حيث كان عمره وقتها 16 عامًا عندما انضم لصفوف فريق ليرس البلجيكي.



ريتشارد وصلاح الدين



فاجأ الأخوان ريتشارد وصلاح الدين رضا، إدارة الأهلى برحيلهما لصفوف نادي أودينيزي الإيطالي العام الماضي دون علم الإدارة الحمراء.



واستغل الأخوان عدم توقيع أي عقود مع الأهلي للعودة إلى أوروبا خاصة وأنهما كانا فى أكاديمية يوفنتوس ويحملان أيضًا الجنسية الإيطالية.



مصطفى هشام



فجَّر إعلان مصطفي هشام، لاعب فريق ناشئ الأهلي 2001، رحيله إلي سي جوفى إسبانيول الإسباني، حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء.



وأثار رحيل اللاعب موجة من الانتقادات في ظل عدم إبرام عقود لأغلب لاعبي قطاع الناشئين لدرجة أن هناك سلسلة طويلة من الأسماء التي غادرت النادي دون أن يحصل على حقوقه فيها.



هروب ثنائى ناشئي الأهلي

رحل عبدالوهاب علي، إلى الجزيرة الإماراتي كما شهد الموسم الماضي أيضًا رحيل حمدي عبدالقادر لاعب الوسط إلى سبارتا براج التشيكي.





كوليبالي



الإيفواري سليماني كوليبالي، رحل من الأهلي فى مايو 2017 سرًا وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريم اللاعب 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندي ضم كوليبالي رسميا فى أغسطس 2018 قبل أن ينضم للنجم الساحلى.