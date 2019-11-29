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رياضة

محمد صلاح يتدرب على كرة السلة قبل مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي.. صور

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:09 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في تدريبات الريدز، اليوم، الجمعة، استعداد لمواجهة برايتون، غدا.

يأتى ذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وظهر محمد صلاح وهو يتدرب على كرة السلة، خلال مران ليفربول، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الكاحل، أمام مانشستر سيتي، في الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
محمد صلاح يتدرب على كرة السلة قبل مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي.. صور
محمد صلاح يتدرب على كرة السلة قبل مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي.. صور
محمد صلاح يتدرب على كرة السلة قبل مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي.. صور
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